ملك الأردن يجتمع بالبيت الأبيض ويشدد على

2023/02/03 | 00:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

شهد البيت الأبيض، اليوم الخميس، اجتماعا بين ملك الأردن عبد الله الثاني، ونائب الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس، لبحث أوضاع المنطقة، بالتزامن مع قرب ارسال العراق لوفد رسمي الى واشنطن لبحث القيود التي فرضها الاحتياطي الفدرالي على الحساب العراقي.

وقال البيت الأبيض بحسب بيان رسمي ترجمته (بغداد اليوم)، ان "ملك الأردن عبد الله الثاني، شدد للمسؤولة الامريكية على ضرورة دعم استقرار وامن العراق في كافة المجالات".

وناقشا خلال الاجتماع، وفقا للبيان، "السبل التي تمكن الولايات المتحدة والأردن من تحقيق الدعم الكامل للعراق".

اجتماع ملك الأردن مع نائب الرئيس الأمريكي يأتي بالتزامن مع استعدادات الحكومة العراقية لارسال وفد رسمي الى واشنطن لبحث رفع القيود عن الحساب العراقي لدى الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، والتي طبقت في وقت سابق لـ "مكافحة تهريب الدولار الى الدول التي تفرض واشنطن عقوبات اقتصادية عليها".

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