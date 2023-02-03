فرنسا تدعو الأمم المتحدة لدعم استقرار وأمن العراق

2023/02/03 | 00:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

خاطبت نائب ممثل فرنسا لدى الأمم المتحدة ناثالي برودهرست، اليوم الخميس، مجلس الأمم المتحدة خلال جلسة لبحث تطور الأوضاع في العراق، مشددة على ضرورة ان تقوم بواجبها الكامل في دعم البلاد.

وقالت برودهرست بحسب ما أورد الموقع الرسمي للممثلية الدائمة لفرنسا في الأمم المتحدة عبر بيان رسمي ترجمته (بغداد اليوم)، ان "هذا المجلس لديه التزام وواجب بدعم استقرار وأمن العراق"، داعية الأمم المتحدة الى "القيام بواجبها الكامل، فيما يتعلق بالتزاماتها تجاه البلاد".

وشددت المسؤولة الفرنسية على "موقف فرنسا الرافض لتحويل العراق الى ارض للصراعات الدولية الإقليمية"، داعية "جميع الأطراف الى احترام السيادة العراقية واستقرار إقليم كردستان العراق ضمن الدولة العراقية".

وأكدت أيضا على "ضرورة اطلاق حوار جاد لدمج العراق باقتصادات دول المنطقة والعالم بشكل فعلي، كاولى الخطوات لتمكين العراق من الاستجابة للازمات المناخية والاقتصادية".

ورحبت المسؤولة الفرنسية "بمبادرات الحكومة العراقية لتقريب وجهات النظر بين دول المنطقة عبر جهودها الدبلوماسية"، في إشارة الى الوساطة العراقية بين طهران والرياض، مؤكدة بأن "فرنسا مستمرة بدعم العراق عبر مؤتمر بغداد وقرب إقامة مؤتمرات أخرى لذات الهدف".

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