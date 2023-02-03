الملك عبدالله وبايدن يبحثان آليات التعاون بين الأردن وأمريكا لتعزيز الاستقرار في المنطقة

2023/02/03 | 00:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الأمريكي جو بايدن خلال لقائهما في البيت الأبيض، الخميس "آليات التعاون بين الأردن والولايات المتحدة لتعزيز الاستقرار في المنطقة، وخفض التصعيد بالأراضي الفلسطينية".

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