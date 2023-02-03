2023/02/03 | 00:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، اجتماعاً بشأن سعر الصرف، مبينا أن المرحلة الحالية بوابة للإصلاح الاقتصادي.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس الحكومة يترأس اجتماعاً بشأن سعر الصرف: “بعض المصارف لا تحقق الإسهام المرجو” المركز الخبري الوطني.

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