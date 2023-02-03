موجة برد قاسية في العراق.. أمطار وثلوج وتحذير من مختصين

2023/02/03 | 00:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد المتنبئ الجوي حسين الأسدي، اليوم الخميس، استمرار موجة الأمطار في مناطق مختلفة من البلاد، مع استمرار درجات الحرارة وتساقط الثلوج فوق المرتفعات الشمالية.وقال الأسدي في إيضاح تابعته ايرث نيوز، إن “الليلة تستمر فرص الأمطار على مناطق السليمانية دهوك أربيل والسليمانية وكركوك وتساقط الثلوج الكثيفة فوق المرتفعات الجبلية وربما تشمل المناطق المنخفضة […]

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