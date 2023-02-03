المرجعية الدينية والمخدرات: تحريم لتجارتها واموالها وتعاطيها.. وتكليف بوجوب مكافحتها (وثيقة)

2023/02/03 | 00:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

منذ عقدين مضت وبعد الاطاحة بالنظام

المباد واحتلال العراق اصبحت حدود

العراق منفلتة وتدفقت كميات كبيرة من

المواد المخدرة بانواع عدة، ومنذ تلك

اللحظة تصدت المرجعية الدينية العليا

في النجف الاشرف الى ا

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