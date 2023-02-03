2023/02/03 | 01:01 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 3 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: المسلة تنشر ابرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية الخميس.عضو ائتلاف دولة القانون...

ظهرت المقالة ساعة المسلة: الفيدرالي الأميركي يعتزم السيطرة الكاملة على حركة الدولار بالعراق أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ساعة المسلة: الفيدرالي الأميركي يعتزم السيطرة الكاملة على حركة الدولار بالعراق) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ساعة المسلة: الفيدرالي الأميركي يعتزم السيطرة الكاملة على حركة الدولار بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).