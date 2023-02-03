أصحاب العقارات في تورونتو يعلنون اليوم ما إذا كانت منازلهم شاغرة أم لا

2023/02/03 | 01:22 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيكون اليوم هو الموعد النهائي اليوم لأصحاب العقارات في تورونتو للإعلان عما إذا كانت منازلهم شاغرة أم لا.وتم إرسال إشعار إلى جميع مالكي المنازل في تورنتو منذ أشهر من أجل تقديم إعلان إما عن طريق الورق أو عبر الإنترنت.دخل قرار فرض ضريبة على المنازل الشاغرة في تورونتو حيز التنفيذ بداية الشهر الحالي وسيشمل […]

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