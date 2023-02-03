بنك انكلترا يرفع معدلات الفائدة للمرة العاشرة على التوالي

2023/02/03 | 01:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مشهد عام لبنك إنكلترا في الثاني من شباط/فبراير 2023 © ا ف ب جاستن تاليس لندن (أ ف ب) – رفع بنك انكلترا الخميس معدلات الفائدة للمرة العاشرة على التوالي في وقت تسرع هيئات دولية إجراءاتها لخفض التضخم الذي بلغ مستويات قياسية.كما ترقب ركودا أكثر من المتوقع في بريطانيا هذا العام.وصوت […]

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