بوتين يقارن بين الحرب العالمية الثانية والنزاع في أوكرانيا

2023/02/03 | 01:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جنود روس في مسيرة بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر السوفياتي في معركة ستالينغراد خلال الحرب العالمية الثانية في مدينة فولغوغراد في الثاني من شباط/فبراير 2023 © ا ف ب ستر موسكو (أ ف ب) – قارن فلاديمير بوتين الخميس بين حملته العسكرية في أوكرانيا والحرب على النازية، معلنا في الذكرى الثمانين لانتصار الجيش السوفياتي […]

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