 بفعل ضعف مبيعات آيفون.. أرباح أبل دون المتوقع

2023/02/03 | 01:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة أبل، الخميس، مبيعات وأرباحا دون توقعات وول ستريت، متأثرة بضعف مبيعات آيفون، بعدما عطل الإغلاق المرتبط بجائحة كوفيد في الصين إنتاج أكثر منتجات الشركة مبيعا

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