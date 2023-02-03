توضيح للداخلية يخص مقتل

2023/02/03 | 02:06 - المصدر: السومرية نيوز

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اصدرت وزارة الداخلية، توضيحاً يخص ملابسات مقتل "بلوجر" في مدينة الديوانية.

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