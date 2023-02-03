بوتين يعلق على الدبابات التي ستقدمها الدول الغربية لأوكرانيا

2023/02/03 | 02:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إن "الغرب يهدد روسيا مرة أخرى بدبابات ليوبارد ألمانية الصنع".

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