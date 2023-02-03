ريال مدريد يهزم فالنسيا ويواصل مطاردة برشلونة

2023/02/03 | 02:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عاد ريال مدريد لطريق الانتصارات، بفوزه على ضيفه فالنسيا (2-0) مساء اليوم الخميس.وتواجه الفريقان في لقاء مؤجل عن الجولة ال17 من الليجا، على ملعب سانتياجو برنابيو.وسجل لريال مدريد ماركو أسينسيو وفينيسيوس جونيور، في الدقائق (52 و55).وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا، […]

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