مدير الاستخبارات الأمريكية: بوتين يعتقد أنه يستطيع سحق أوكرانيا.. والأشهر الستة المقبلة

2023/02/03 | 03:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، الخميس، إن الوكالة تعتقد أن الأشهر الستة المقبلة ستكون "حاسمة للغاية" في تحديد النتيجة النهائية للحرب في أوكرانيا.

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