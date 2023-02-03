في يوم واحد.. مارك زوكربيرغ يكسب 12.5 مليار دولار

2023/02/03 | 03:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قفزت ثروة المؤسس والمدير التنفيذي لموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مارك زوكربيرج، بمقدار 12.5 مليار دولار يوم الخميس، بعد تعهده بأن يكون عام 2023 "عام الكفاءة" لشركة "ميتا بلاتفورم".

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