2023/02/03 | 03:35 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 3 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: الجمعة 3 شباط 2023 ‏مصادر: اختتام اجتماع العراقي في تركيا مع...

ظهرت المقالة أحداث شباط..



‏مصادر: اختتام اجتماع العراقي في تركيا مع الفدرالي الأمريكي ..



واللقاء الموسع في واشنطن بعد اسبوع أولاً على المسلة.

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