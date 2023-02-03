صحيفة ألمانية: قطار يصدم طفلين ويجرهما ومقتل أحدهما

2023/02/03 | 05:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة بيلد الألمانية نقلا عن مسؤولين محليين أن طفلا لقي حتفه وأصيب آخر بجروح خطيرة، الخميس، بعد أن صدمهما قطار وسحبهما على خط للسكك الحديدية في بلدة ريكلينجهاوزن بغرب ألمانيا.

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