منطاد تجسس صيني في سماء أمريكا.. البنتاغون يعلق وبايدن يتخذ قرارا

2023/02/03 | 05:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الخميس، أنها تتعقب منطادا صينيا للتجسس يحلق على ارتفاعات عالية فوق الولايات المتحدة.

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