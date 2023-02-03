البيت الأبيض يصدر بيانا بشأن اتصال بين بايدن ورئيس وزراء العراق والعاهل الأردني

2023/02/03 | 06:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال البيت الأبيض، الخميس، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن بحث، خلال اتصال هاتفي، مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني "التطورات الإقليمية".

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