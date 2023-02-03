ماكرون ونتانياهو يتفقان على

2023/02/03 | 06:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الخميس، عن عزمهما على "العمل معا" في وجه أنشطة إيران "المزعزعة للاستقرار" في الشرق الأوسط، ومواجهة "دعم" طهران لروسيا في هجومها على أوكرانيا.

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