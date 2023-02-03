مصر.. تسهيلات للشركات العقارية بسبب ارتفاع تكلفة البناء.. ومطورون يعلقون

2023/02/03 | 07:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقرت الحكومة المصرية تسهيلات لشركات التطوير العقاري تتضمن زيادة مدة تنفيذ المشروعات بنسبة 20%، وترحيل الأقساط بنفس المدد، وذلك لتخفيف الضغط على الشركات نتيجة ارتفاع تكلفة البناء بسبب زيادة أسعار مواد البناء، وانخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

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