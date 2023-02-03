أميركا.. نقل  الباكستاني مجيد خان من غوانتانامو إلى دولة بيليز

2023/02/03 | 07:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أميركا..نقل الباكستاني مجيد خان من غوانتانامو إلى بيليز

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