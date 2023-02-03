وزير خارجية السعودية من العراق: العلاقات الثنائية تشهد زخما إيجابيا كبيرا

2023/02/03 | 08:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان إن العلاقات السعودية العراقية تشهد زخما إيجابيا كبيرا وذلك في تصريحات أدلى بها في مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي، فؤاد حسين من العاصمة العراقية، بغداد.

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