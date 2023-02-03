طلب كيني يضع الولايات المتحدة في

2023/02/03 | 08:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تطالب كينيا من الولايات المتحدة بدفع تكاليف توسعة قاعدة مشتركة لمكافحة الإرهاب، مما يثير مخاوف بواشنطن من أن الدولة الواقعة في شرق أفريقيا قد تلجأ إلى الصين إذا امتنعت أميركا عن الدفع، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين أميركيين.

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