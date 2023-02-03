بايدين يشيد بجهود السوداني لتعزيز سيادة العراق واستقلاله

2023/02/03 | 09:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اشاد الرئيس الامريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، بجهود رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لتعزيز سيادة العراق واستقلاله، مؤكداً التزام بلاده باتفاقية الإطار الاستراتيجي مع العراق.

وقال البيت الأبيض في بيان تابعته (بغداد اليوم)، إن "الرئيس الأمريكي جو بايدن بحث خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني التطورات الإقليمية".

وأكد بايدن بحسب البيان "التزام الولايات المتحدة باتفاقية الإطار الاستراتيجي مع العراق"، مشيداً "بجهود رئيس الوزراء لتعزيز سيادة العراق واستقلاله".

وأشار الى أن "الزعيمين جددا التزامهما بضمان عدم تمكن تنظيم (داعش) من تهديد الشعب العراقي مرة أخرى أو الأمن الإقليمي والدولي".

وذكر البيان أن "الرئيس بايدن اغتنم فرصة زيارة العاهل الأردني للبيت الأبيض لدعوته للانضمام إلى الاتصال، وأكد الملك عبدالله الثاني دعم الأردن للعراق بما في ذلك من خلال مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية المشتركة".

يذكر أن الملك عبدالله الثاني بحث مع بايدن خلال لقائهما في البيت الأبيض، "آليات التعاون بين الأردن والولايات المتحدة لتعزيز الاستقرار في المنطقة، وخفض التصعيد بالأراضي الفلسطينية".وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الملك عبدالله الثاني شدد، خلال اللقاء، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد الأردني، على "الدور القيادي للولايات المتحدة في الدفع نحو التهدئة وإيجاد أفق سياسي حقيقي للحفاظ على فرص تحقيق السلام الشامل والعادل القائم على حل الدولتين".وأكد ملك الأردن على "ضرورة وقف الخطوات الإسرائيلية التي تقوض حل الدولتين وتدفع باتجاه المزيد من التأزيم"، مشددا على "أهمية تكثيف الجهود لدعم الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه العادلة والمشروعة، وقيام دولته المستقلة، على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل".وذكرت "بترا" أن الرئيس الأمريكي "جدد التأكيد على دعمه لحل الدولتين"، مشيرا إلى "الدور الحيوي للوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة في القدس، وشدد على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الحرم الشريف".وتابعت: "بحث الزعيمان عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والحرص على مواصلة توطيدها في شتى المجالات".وأعرب العاهل الأردني عن "تقديره لعمق علاقات الصداقة التي تجمع البلدين والشعبين، مثمنا الدعم المتواصل الذي تقدمه الولايات المتحدة للمملكة في مختلف المجالات".وشكر الرئيس الأمريكي الملك عبدالله الثاني "على الشراكة العميقة بين البلدين، وعلى قيادته للأردن كمحور استقرار في منطقة الشرق الأوسط"، مؤكدا "التزام الولايات المتحدة التام بدعم استقرار المملكة وازدهارها الاقتصادي لمواجهة مختلف التحديات الإقليمية والعالمية"، وفقا لـ"بترا".

تحرير: أ.ق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدين يشيد بجهود السوداني لتعزيز سيادة العراق واستقلاله) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدين يشيد بجهود السوداني لتعزيز سيادة العراق واستقلاله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).