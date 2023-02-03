الذهب يتجه لتسجيل أول انخفاض أسبوعي له في 7 أسابيع

2023/02/03 | 09:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة، بعد عمليات بيع مكثفة في الجلسة السابقة، إذ استوعب المتداولون تصريحات البنوك المركزية العالمية بشأن رفع أسعار الفائدة، لكن المعدن الأصفر يتجه لتسجيل أول انخفاض أسبوعي له في سبعة أسابيع في ظل قوة الدولار.

وبحلول الساعة 02:33 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1916.31 دولار للأونصة، بعد أن تراجع 2% وسط عمليات بيع أمس الخميس مدفوعة بارتفاع الدولار وجني الأرباح.





ولم تشهد العقود الأميركية الآجلة للذهب تغيرا يذكر مسجلة 1915.80 دولار.

واكتسبت أسعار الذهب حوالي 300 دولار منذ نوفمبر تشرين الثاني بفضل توقعات الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة بوتيرة أقل، إذ أن بيئة أسعار الفائدة المنخفضة تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً.

وبعدما رفع المركزي الأميركي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بعد عام من الزيادات الحادة، رفع كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنكلترا أسعار الفائدة 50 نقطة أساس أمس الخميس كما كان متوقعاً.

وفي غضون ذلك، ارتفع الدولار 0.1%، مما كبح أسعار الذهب.

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