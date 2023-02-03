عودة الخلافات.. قرار قضائي من اربيل يلغي اجتماع البارتي واليكتي

2023/02/03 | 10:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم ـ بغداد

كشفت مصادر سياسية مطلعة، اليوم الجمعة، عن إلغاء الاتحاد الوطني الكردستاني الاجتماع الذي كان من المقرر عقده مع الحزب الديمقراطي الكردستاني الأسبوع المقبل، وذلك على خلفية قرار قضائي صدر من أربيل.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إنه "بسبب إصدار قرار من محكمة أربيل لصالح لاهور الشيخ جنكي وإعادة منصب الرئاسة المشتركة داخل الاتحاد، فقد اتخذ الاتحاد الوطني قرارا يقضي بإلغاء الاجتماع مع الحزب الديمقراطي".

وأضاف أن "الاتحاد الوطني حمل الحزب الديمقراطي مسؤولية إصدار القرار الأخير من محكمة أربيل، واتهمه أيضا بدعم الانشقاقات والخلافات داخل حزب الاتحاد الوطني".

وكانت محكمة أربيل أعلى سلطة قضائية في إقليم كردستان قد أصدرت، الأربعاء الماضي، حكما لصالح لاهور الشيخ جنكي ضد بافل طالباني.

وقال مصدر قضائي مسؤول لـ(بغداد اليوم)، إن "محكمة أربيل أصدرت، الأربعاء الماضي، حكما لصالح لاهور الشيخ جنكي"، واصفة إياه بـ "الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني"، مضيفا "حيث أصبح بإمكانه ممارسة مهام منصبه في العملية السياسية".

وكان لاهور الشيخ جنكي، قد حصل على أكثرية الأصوات في المؤتمر التنظيمي الرابع للاتحاد الوطني الذي جرى عام 2020، لكن تم استبعاده من منصبه في الرئاسة المشتركة من قبل بافل طالباني (ابن عمه) بتهمة محاولة تسميمه، إلا أن الشيخ جنكي سجل دعوى قضائية في بغداد واربيل لاسترداد منصبه.

تحرير : أ.غ

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