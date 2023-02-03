2023/02/03 | 10:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني رزقت أسرة الطفل المغربي الراحل ريان، الخميس، بمولود جديد بمدينة تطوان شمالي البلاد، تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى لحادثة وفاته عقب سقوطه في البئر.وفي فبراير/ شباط 2022، استأثرت قضية ريان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عائلة الطفل المغربي ريان ترزق بمولود جديد في ذكرى وقوعه في البئر المركز الخبري الوطني.

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