1.25 مليون يورو مقابل 25 هدفا.. تفاصيل تكلفة ليفاندوفسكي على خزينة برشلونة

2023/02/03 | 11:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، تفاصيل جديدة في عقد المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مع ناديه برشلونة.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن "برشلونة تعاقد مع ليفاندوفسكي قادما من بايرن ميونخ مقابل 45 مليون يورو، فضلا عن متغيرات إضافية بقيمة 5 ملايين يورو".

وأضافت الصحيفة "سيتعين على برشلونة، دفع 1.25 مليون يورو في كل موسم يتجاوز فيه البولندي تسجيل 25 هدفا في المسابقات الرسمية"، مبينة انه "إذا حقق ذلك خلال المواسم الأربعة التي وقع فيها العقد، ستصل المتغيرات إلى 5 ملايين يورو، لتكون تكلفة الصفقة 50 مليون يورو".

وسجل ليفاندوفسكي حتى الآن، 23 هدفا هذا الموسم في مختلف المسابقات (14 في الليجا، 5 في دوري أبطال أوروبا، هدفين بكأس الملك ومثلهما في السوبر الإسباني).

ويتبقى أمام روبرت ليفاندوفسكي، تسجيل هدفين فقط، ليدفع برشلونة 1.25 مليون يورو إلى بايرن ميونخ.

المصدر: كورة

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