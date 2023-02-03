هيئة دينية في السعودية: النقاب ليس من الدين

2023/02/03 | 11:13 - المصدر: بغداد اليوم

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صرح المدير العام الأسبق لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة أحمد الغامدي، بأن "النقاب ليس من الدين" وأنه "عادة متوارثة"، الأمر الذي أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الغامدي في تغريدة على "تويتر" ، إن: "النقاب عادة متوارثة وليس من الدين، وكشف المرأة وجهها وكفيها ليس بمحرم".

وتساءل ناشط: "ما الحجاب الذي أمر الله به وماصفته الشرعية وما رأيك في نساء هذا الزمن اللاتي نراهن في الإعلام وغيره؟ ".

فأجابه الغامدي: "لم يؤمر عامة النساء بالحجاب، إنما شرع الحجاب لأمهات المؤمنين، أما عامة النساء فإنما أمرن بالضرب بالخمار على الجيوب وعدم إبداء زينتهن إلا ما ظهر منها وهي الوجه والكفين والقدمين وما عليها من حلي وأصباغ ومن خالفت ذلك معتقدة حرمة فعلها أثمت".

المصدر: وكالات

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