أسعار النفط تحقق مكاسب متواضعة

2023/02/03 | 11:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

حققت أسعار النفط مكاسب متواضعة في التعاملات المبكرة يوم الجمعة لكنها تتجه لتكبد خسائر للأسبوع الثاني على التوالي، إذ تبحث السوق عن مزيد من المؤشرات على انتعاش قوي للطلب على الوقود في الصين لتعويض أثر الركود الذي يلوح في الأفق في اقتصادات رئيسية أخرى.

وبحلول الساعة 0110 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا، بما يعادل 0.2 بالمئة، إلى 82.33 دولارا للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتا، أو 0.2 بالمئة، إلى 76.06 دولارا للبرميل.

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