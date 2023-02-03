2023/02/03 | 11:25 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تستمر عجلة مشاريع الحكومة رغم كل المعوقات في اقليم كوردستان") نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 60cqzWXw8hQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تستمر عجلة مشاريع الحكومة رغم كل المعوقات في اقليم كوردستان") نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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