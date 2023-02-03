2023/02/03 | 11:25 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _oGg_Rj8Z1k

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هيفاء الحسيني: ماهي أسباب العزوف عن دعم الصناعة المحلية؟) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هيفاء الحسيني: ماهي أسباب العزوف عن دعم الصناعة المحلية؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).