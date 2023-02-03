فيديو:متحف عن مقتنياته الشخصية في داره:الشيخ هادي الكربلائي بصمة الخطابة الحسينية في كربلاء المقدسة

2023/02/03 | 11:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عشق الحسين منذ نعومة اظفاره وتتلمذ في

مدارس دينية ليطلق العنان لمواهبة في فن

الخطابة الحسينية وتتلمذ على يد معلمين

افذاذ، وبدأ مساعدا للخطيب يقرأ

المقدمة المجلس ثم تحول الى خطيب حسيني

تميز بغزارته معل

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