10 وظائف يتوقع تصدرها قائمة الأسرع نموا بأمريكا خلال العقد القادم

2023/02/03 | 11:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي تقديرات للوظائف الأسرع نموًا في الولايات المتحدة خلال الفترة ما بين عامي 2021 و2031 وفقًا لآخر تحديث نشره في سبتمبر 2022.

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