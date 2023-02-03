اسعار صرف الدولار تستقر على ارتفاعها في اسواق بغداد

2023/02/03 | 11:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم الجمعة، استقرارا على ارتفاعها من يوم امس في محال الصيرفة بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن "بورصتي الكفاح والحارثية مغلقة اليوم، ومتوقفة عن البيع والشراء بصورة تامة ".

واضاف أن "اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد سجلت استقرارا حيث بلغ سعر البيع 174,000 دينارا، بينما بلغت اسعار الشراء 173,000 دينار لكل 100 دولار".





واشار الى أن "أغلب اصحاب مكاتب الصيرفات في الاسواق المحلية بالعاصمة بغداد توقفوا عن البيع والشراء للدولار بسبب عدم استقراره في البورصة الرئيسية".

تحرير: أ.ق

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