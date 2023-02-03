عمليات ديالى: بدء إعادة الانتشار الامني في حوض الوقف

2023/02/03 | 11:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أعلن قائد عمليات ديالى اللواء الركن علي فاضل عمران، اليوم الجمعة، عن بدء إعادة الانتشار الأمني في أكبر حوض زراعي بالمحافظة.

وقال عمران لـ( بغداد اليوم)، إنه "بعد الانتهاء من تنفيذ محاور عملية ديالى الأمنية التي استمرت 10 أيام متتالية في خمسة محاور وتحقيق نتائج ايجابية على صعيد تدمير مضافات داعش وتمشيط الالاف من البساتين والمزارع، بدأت عملية اخرى مكملة تتمثل بإعادة الانتشار الامني في حوض الوقف بين ناحيتي ابي صيدا والعبارة".

وأضاف أن" إعادة الانتشار بدأت بنصب 15 برجاً للمراقبة ستليها نصب كاميرات متطورة مع نقاط مرابطة ثابتة يرافقها تعزيزات في العمق لمسك البساتين وطرقها الزراعية".

وأشار عمران الى أن "إعادة الانتشار في الوقف الذي يعد الأكبر من نوعه بعد 2003 في ديالى، ويأتي ضمن خطة استراتيجية تمتد لسنوات لتعزيز جغرافية زراعية معقدة"، لافتا الى أن "تامين الوقف اولوية لقيادة العمليات وتم وضع خارطة طريق ذات ابعاد متعددة لتحقيقها".

وأمس الخميس، كشف قائد عمليات ديالى اللواء الركن علي فاضل عمران النتائج النهائية لعملية ديالى الامنية بعد اكمال المرحلة الرابعة.

وقال عمران لـ(بغداد اليوم)، إنه "تم إكمال المرحلة الرابعة والأخيرة من عملية ديالى الأمنية، بعد مضي أكثر من 10 ايام على انطلاقها في 5 محاور رئيسية بمشاركة قطعات من مختلف التشكيلات الامنية وبإسناد من طيران الجيش".

وأضاف، أن "اهم نتائج عملية ديالى الامنية تمثلت في ضبط وتدمير 16 مضافة وفتح 39 طريقا زراعيا كان بعضها مغلقاً منذ 2003"، مشيرا الى أنه "تم تمشيط أكثر من 40 كم من البساتين والاراضي الزراعية الوعرة في قواطع متعددة".

ولفت قائد العمليات الى أن "العملية سيكون لها بالغ الاثر في تعزيز امن ديالى بشكل عام وانهاء خطر خلايا داعش في مناطق زراعية مهمة تقع ضمن الجزء الشمالي الشرقي من المحافظة".

يذكر أن محافظة ديالى، شمال شرقي العاصمة العراقية بغداد، تعاني من الاختلال الأمني المتكرر الناجم عن هجمات لمسلحي "داعش"، أو عناصر جماعات ومليشيات مسلحة في مناطق مختلفة من المحافظة الحدودية مع إيران، رغم استمرار العمليات الأمنية والعسكرية فيها منذ أشهر طويلة، والانتشار العسكري الواسع، والذي تجاوز عتبة الثمانين ألف عنصر بالفترة الماضية.

تحرير: ر.



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