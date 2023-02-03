ما ترتيب العراق في مؤشر تنافسية الاقتصادات العربية؟

2023/02/03 | 12:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

كشف صندوق النقد العربي عن محافظة الإمارات على المركز الأول في مؤشر تنافسية الاقتصادات العربية، نتيجة لاستحواذها على المركز الأول في مؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار.

وقال صندوق النقد العربي، في تقرير تنافسية الاقتصادات العربية 2022

إن قطر جاءت في المركز الثاني في المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية، بينما حلت السعودية والكويت وسلطنة عمان والبحرين في المراكز الثالث والرابع والخامس والسادس على التوالي.

وفيما يلي ترتيب الدول العربية في المؤشر:

1- الإمارات 2- قطر 3- السعودية 4- الكويت 5- سلطنة عمان 6- البحرين 7- المغرب 8- الأردن 9- تونس 10- مصر 11- الجزائر 12- موريتانيا 13- لبنان 14- ليبيا 15- العراق 16- اليمن 17- السودان.

وبحسب التقرير، فقد استحوذت الإمارات والسعودية على المركزين الأول والثاني في مؤشر قطاع مالية الحكومة، ويعزا ذلك إلى حصول الإمارات على مركز متقدم في مؤشر الحرية المالية، والمركز الثاني في مؤشر الفائض / العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي، بينما استفادت السعودية من مكانتها المتقدمة في مؤشر الإيرادات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي.

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