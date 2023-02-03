الحج والعمرة تحذر المعتمرين من الذهاب مع الشركات دون استلام سكنهم قبل المغادرة

2023/02/03 | 12:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حذرت الهيئة العليا للحج والعمرة، اليوم الجمعة، المعتمرين من الذهاب مع أية شركة متخصصة بالعمرة دون استلام سكنهم قبل المغادرة الى الديار المقدسة.

وتوعدت الهيئة، في بيان تلقته (بغداد اليوم) "شركات العمرة المخالفة بتوفير سكن المعتمرين المسجلين فيها، بوضعها ضمن قائمتها السوداء ومنعها من مزاولة العمل".

واكدت الهيئة، أنها "تتابع موضوع تلكؤ بعض شركات العمرة بتوفير السكن"، داعية "المعتمرين الى اختيار الشركات المعتمدة لدى الهيئة فقط".

ويشهد موسم العمرة الحالي اقبالاً متزايداً من المعتمرين لإداء مناسك العمرة في العطلة الربيعية بالتزامن مع ذروة الموسم في أشهر رجب وشعبان ورمضان المباركة.

تحرير: أ.غ

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