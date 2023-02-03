اعتقال المودل

2023/02/03 | 12:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر مطلع، باعتقال المودل "عسل حسام"، ليلة امس، بإحدى مناطق العاصمة بغداد، بتهمة نشر المحتوى السيء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إنه "تم إعتقال المودل "عسل حسام" من قبل القوات الأمنية، ليلة أمس، بتهمة نشر المحتوى السيء ونشر فيديوهات مخلة بالاداب العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وفي وقت سابق، أحالت وزارة الداخلية، أحدى مشاهير السوشل ميديا والمعروفة بأسم "أم فهد" الى القضاء بتهمة المحتوى السيئ.

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