إحصائية مفزعة بحالات الانتحار في العراق

2023/02/03 | 12:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدمت وزارة الداخلية، إحصائية مفزعة بعدد حالات الانتحار خلال الأعوام السبعة الماضية في العراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا في تصريح صحفي إن “احصائيات حالات الانتحار من عام 2015 إلى 2022 التي سيتم ذكرها، تعلن لأول مرة، والبداية مع عام 2015، حيث بلغت عدد حالات الانتحار في العراق عدا إقليم كردستان 376 حالة”.

وأضاف: “في 2016 بلغت حالات الانتحار343 حالة، وفي 2017 بلغت 449 حالة، وفي 2018 بلغت 519 حالة، وفي 2019 بلغت 588 حالة، وفي 2020 بلغت 644 حالة، وفي 2021 بلغت 863 حالة، وفي 2022 بلغت 1073 حالة انتحار”.

وتابع المحنا أن “أبرز أسباب الانتحار تعود إلى الزيادة السكانية والوضع الاقتصادي والبطالة، فضلا عن العنف الأسري والجرائم الإلكترونية والابتزاز الإلكتروني الذي له تأثير مباشر في هذا الموضوع”.

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