2023/02/03 | 13:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز - امنأعلنت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في وكالة الاستخبارات، اليوم الجمعة، ضبط مليون دولار معدة للتهريب في محافظة ديالى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط مليون دولار معدة للتهريب في ديالى ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط مليون دولار معدة للتهريب في ديالى ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).