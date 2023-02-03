"حبة واحدة قد تقتل".. هذه رسالة المختبر السري لإدارة مكافحة المخدرات بأمريكا

2023/02/03 | 13:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجه الدكتور سانجاي غوبتا، كبير المراسلين الطبيين لدى CNN، إلى المختبر السري لإدارة مكافحة المخدرات حيث يكشفون حقيقة هذه الجرعات المميتة.

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