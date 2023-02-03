فيديو:رئيس غرفة صناعة كربلاء ينتقد الواقع الصناعي بالعراق ويكشف عن 1750 معمل بالمحافظة

2023/02/03 | 13:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس غرفة صناعة كربلاء المقدسة ان

واقع الصناعة العراقية مرير ويحتاج الى

تكاتف كل الجهود للنهوض بها، مبينا ان

جهات خارجية وداخلية تعمل على افشال

الصناعة العراقية واجراءات حكومية

ومشاكل كثيرة تعاني

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