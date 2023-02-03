2023/02/03 | 13:54 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز - امنأعلنت مديرية مكافحة المخدرات، اليوم الجمعة، مداهمة احد تجار المخدرات الخطرين في ذي قار، فيما اشارت الى أن الأخير اقدم على الانتحار بعد محاصرته.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتحار أحد تجار المخدرات "الخطرين" بعد مداهمته في ذي قار) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتحار أحد تجار المخدرات "الخطرين" بعد مداهمته في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).