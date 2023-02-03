انتحار تاجر مخدرات خطير بعد محاصرته من قبل قوة امنية في ذي قار

2023/02/03 | 13:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية مكافحة المخدرات، اليوم الجمعة، مداهمة أحد تجار المخدرات الخطرين في محافظة ذي قار، فيما اشارت الى أنه اقدم على الانتحار بعد محاصرته.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تواصل الأجهزة المختصة في وزارة الداخلية تعقب ومتابعة تجار المخدرات والمتعاطين لهذه السموم، وفي عملية امتازت بالسرعة والدقة، شرعت مديرية مكافحة المخدرات في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من خلال قوة من شعبة مكافحة مخدرات الناصرية بتنفيذ أمر قبض بحق احد تجار المخدرات في محافظة ذي قار وهو متهم مطلوب وفق أحكام المادة 28 مخدرات".

وأضافت أنه "بعد محاصرة المتهم قام بإطلاق النار على القوة المنفذة للواجب ومن ثم اطلق النار على نفسه، مما ادى الى مقتله وإصابة احد الضباط".

واشارت الى أن "وزارة الداخلية ومن خلال الخطط المرسومة ستواصل متابعة وملاحقة عناصر الجريمة المنظمة في مقدمهم تجار المخدرات و مداهمة اوكارهم والعمل على تقديم المجرمين للعدالة للخلاص منهم".

تحرير: أ.ق

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