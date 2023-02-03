الاستخبارات تضبط مليون دولار معدة للتهريب من ديالى الى المحافظات الشمالية

2023/02/03 | 13:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الجمعة، ضبط مليون دولار معدة للتهريب من محافظة ديالى الى المحافظات الشمالية.

وذكرت الوكالة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة، ومن خلال المتابعة الميدانية و المستمرة والتدقيق ، تمكنت مفارز مكافحة الجريمة المنظمة في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من ضبط مليون دولار في سيطرة الغالبية بمحافظة ديالى"، مبينةً أن "الاموال كانت معدة للتهريب الى المحافظات الشمالية".

واضافت أنه "تم ضبط هذه الاموال المهربة من قبل ضعاف النفوس الذين يحاولون تخريب اقتصاد البلد".

وأكدت الوكالة بحسب البيان، أن "وزارة الداخلية مستمرة بالضرب وبيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الاقتصادي وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل"، محذرةً من أن "مفارزها المنتشرة واليقضة لديها توجيهات حازمة بالقاء القبض على المضاربين وعدم السماح للمتلاعبين بأسعار صرف الدولار بالتجاوز على القانون والتعليمات النافذة".

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