2023/02/03 | 13:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت مديرية مكافحة المخدرات اليوم الجمعة، عن مداهمة احد تجار المخدرات الخطرين في ذي قار والذي اقدم على الانتحار بعد محاصرته.وذكر بيان للمكافحة تلقاه / المركز الخبري الوطني/، “تواصل الأجهزة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انتحار تاجر مخدرات بعد محاصرته في ذي قار المركز الخبري الوطني.

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