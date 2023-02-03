2023/02/03 | 13:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اصدر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، بيانا اكد فيه أن الأخير، تلقى مساء أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جوزيف بايدن، وجرى خلال الاتصال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مكتب رئيس الوزراء يصدر بياناً بشأن اتصال بايدن مع السوداني المركز الخبري الوطني.

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